Son dakika haberi... Filistin Başbakanı Iştiyye: "İki devletli çözüm seçeneğini kurtarmak için siyasi süreç oluşturulmalı"

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, uluslararası topluma, Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözüm seçeneğini kurtarmak için siyasi süreç oluşturma çağrısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Başbakan Iştiyye, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve Norveç Barış Süreci Özel Elçisi John Hensen'i Ramallah'taki makamında kabul etti.

Iştiyye, görüşme sırasında uluslararası toplumu, Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözüm seçeneğini kurtarmak için siyasi süreç oluşturmaya çağırdı.

Başbakan Iştiyye, Filistin hükümetine ait vergi fonu kesintilerini durdurması, alıkoyduğu paraları serbest bırakması ve imzalanan anlaşmalara uyması için İsrail'e ciddi uluslararası baskı yapılmasını talep etti.

Uluslararası toplumun, Filistin meselesini ele alırken çifte standart uygulamaması gerektiğini vurgulayan Iştiyye, Filistin ile ilgili konularda uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler'in kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

Iştiyye, karşı karşıya olduğu mali krizin hükümeti yükümlülüklerini yerine getiremez hale getirmesi dolayısıyla Filistin için mali desteğin harekete geçirilmesi çağrısında bulundu.

Filistin hazinesinin doğrudan aldığı destek oranı 2013 yılına kadar yaklaşık bir milyar dolardı. Bunun yaklaşık üçte biri ABD'den, üçte biri Avrupa Birliği'nden ve üçte biri de başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinden geliyordu.

ABD desteği 2018'den beri tamamen dururken, Arap desteği 2020'de azaldı, 2021'de tamamen durdu ve ardından Avrupa desteği kesildi.