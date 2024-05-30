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Okan Buruk küfür mü etti, ne dedi (ŞİNANAY)? #129300

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamalarında küfürlü tezahüratta bulunduğu sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı. Okan Buruk küfür mü etti, ne dedi?

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar esnasında teknik direktör Okan Buruk'un küfürlü tezahüratı kameralara yansımıştı. Okan Buruk küfür mü etti, ne dedi?

OKAN BURUK KÜFÜR MÜ ETTİ?

Galatasaraylı taraftarlar kutlamalarda Sezen Aksu'nun Şinanay şarkısını seslendirirken sonuna küfür ekledi ve Okan Buruk da o anlara eşlik etti.

O anlar sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki çekti.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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