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Fenerbahçe seçimi ertelendi mi? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? #128680

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Fenerbahçe Spor Kulübü, 30-31 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı Haziran'a ertelendiğini açıkladı. Peki, Fenerbahçe seçimi ertelendi mi? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

Fenerbahçe'nin 30-31 Mayıs'ta gerçekleştirmeyi planladığı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı 9 Haziran'a ertelendi. Bu tarihlerde yeterli çoğunluğun aranmayacağı seçim, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndebaşlayacak. Peki,Fenerbahçe seçimi ertelendi mi?

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM YARIŞACAK

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan seçimde mevcut başkan Ali Koç ile sarı-lacivertlilere 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım yarışacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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