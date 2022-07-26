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Son dakika haberi: Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberi: Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocadere Göleti etrafındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Helikopterlerle de yangına müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

Vali Kırbıyık, yangına ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Yangının söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının ise süreceğini ifade eden Kırbıyık, "Gerek helikopterle gerek arazözlerle yapılan müdahale çok başarılı oldu. Çok hızlı ve etkin bir pozisyon alındı. Soğutma çalışmaları devam edecek. Büyük bir yangından kurtulduk. Söndürme faaliyetlerine katılan ekiplerimize teşekkür ediyor, tebriklerimi iletiyorum." dedi.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Edirne Keşan Güncel Haberler Son Dakika

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