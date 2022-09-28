Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan yangında iki katlı müstakil evde büyük çapta hasar oluştu. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan yangında iki katlı müstakil evde büyük çapta hasar oluştu. Akkonak Mahallesi 403 Sokak'taki iki katlı evden alevler çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek Merkezefendi İtfaiye Denizli Güncel Haberler

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