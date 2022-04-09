Son dakika haberi! BİTLİS'TE, ŞEHİT AİLELERİNE İFTAR YEMEĞİ DÜZENLENDİ

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü nedeniyle şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yılında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi. Polis Evi'nde düzenlenen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, emniyet mensupları ile şehit aileleri katıldı.

İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenledikleri iftar yemeğine katılan davetlilere teşekkür etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise, emniyet teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü kutlayarak konuşmasına başladı. Vali Çağatay, 'Bir çok eve misafir oluyoruz. Kalabalıklar ve muhtelif kitlelerle birlikte oluyoruz. Ama en güzel iftarlarımızı şehit yakınlarımız ve gazilerimizle yapıyoruz. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık diliyoruz. Allah onlara uzun ömür versin. Şehit yakınlarımıza sabırlar diliyorum. Tabi teşkilat 177 yıllık bir teşkilat. Belki de en eski teşkilat. Bitlis'te de 3,5 yıldır görev yapıyorum. Terörle mücadele de varlar. Meşakkatli bir meslek. Allah onlara da mesleklerini icra ederken kolaylıklar versin. Sizleri de bir araya getirdiği için emniyet müdürümüze ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum."dedi.

Program şehitler içinyapılan dualarla son buldu