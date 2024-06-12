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Survivor Final oyununu kim kazandı? 12 Haziran Çarşamba Survivor 3. finalist kim 2024?

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Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor All Star 2024'te Final oyunu heyecanı yaşanıyor. Peki, Survivor Final oyununu kim kazandı 12 Haziran Çarşamba 2024?

1 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'ten heyecan devam ediyor. Nefes kesen oyunların oynandığı yarışmada Final oyunu merak ediliyor. Peki, Survivor Final oyununu kim kazandı 12 Haziran Çarşamba 2024?

İLK 2 ADAY KİM OLDU?

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde ilk finalist olmak isteyen Ogeday, Seda, Nefise ve Atakan arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Oyunun sonunda ilk finalist Batuhan Karacakaya oldu.

Oyunda peş peşe sayılar kaybeden Ogeday, Seda ve Nefise elendi. Oyunda finale kalan Atakan ve Batuhan ise ilk finalist olabilmek için yarıştı. Atışlarda rakibi Atakan'ı yenen Batuhan Survivor All Star'ın İstanbul'u garantileyen ilk finalisti oldu. Atakan'ı 3-2'lik skorla yenen Batuhan "Çok mutluyum. Bu kolyeyi kazandığım için inanılmaz mutlu hissediyorum. İstanbul'a giderken o uçağa mutlu ve gururlu şekilde bineceğim. Bu kolyeyi aileme ve destekleyenlere armağan ediyorum" dedi.

Bugün 3. final oyunu sonucunda kolyeyi kazanan yarışmacı, 3. finalist olacak.

İstanbul finalistler:

1. Batuhan

2. Nefise

3. Finalist bugün açıklanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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