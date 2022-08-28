Son dakika haber! BİLECİK'TE MİNİBÜS, SULAMA KANALINA DEVRİLDİ 2'Sİ AĞIR 7 YARALI
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Son dakika haberleri: BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde takla atıp, sulama kanalına yuvarlanan minibüsteki 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde takla atıp, sulama kanalına yuvarlanan minibüsteki 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Selçik köyü mevkisinde meydana geldi. Ahmet Gök'ün kullandığı 34 DMV 370 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, takla atarak sulama kanalına devrildi. Kazada, araçtaki 2'si ağır 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel