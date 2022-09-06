Son dakika haberleri! BALIKESİR - Geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü Güncel Haberler Son dakika haber... Balıkesir'in Edremit ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Balıkesir'in Edremit ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Çağdaş K. (21) idaresindeki 10 FAB 40 plakalı kamyonet, Sarıkız Mahallesi 1012. Sokak'ta sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında yürüyen Nurhan Köreleroğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen Köreleroğlu, kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Nurhan Köreleroğlu'nun cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazadan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen kamyonet sürücüsü ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün ilk ifadesinde, geri manevra yaparken kadını görmediğini söylediği öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Hakan Firik Balıkesir Edremit Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! BALIKESİR - Geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.