Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı - Haberler

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Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı

AA - Selim Bostancı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı.

Filyos Limanı sahasında, Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni'nin ardından incelemelerde bulunan Bakan Dönmez, daha sonra iftar için çalışanlarla bir araya geldi.

Sıraya girerek yemeğini alan Dönmez, aşçılara teşekkürlerini iletti.

Ezanın okunmasının ardından Bakan Dönmez, çalışanlarla orucunu açtı.

İftara, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Hamdi Uçar, Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu'nun yanı sıra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin de katıldı.

Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı

Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı

Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı

Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı

Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı

Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı

Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı

Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı

AA / Selim Bostancı - Güncel

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