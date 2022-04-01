Son dakika haber! YÜZLERCE LEYLEK SAVAŞTEPE'DE MOLA VERDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! YÜZLERCE LEYLEK SAVAŞTEPE'DE MOLA VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberler... BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinin kırsal Yazören Mahallesi'nde, kuzey ülkelere göç etmek için yola çıkan yüzlerce leylek mola verdi.

SAVAŞTEPE, BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinin kırsal Yazören Mahallesi'nde, kuzey ülkelere göç etmek için yola çıkan yüzlerce leylek mola verdi. Mahalle muhtarı Süleyman Türker, "Bu kadar çok leyleğin yere inip, yayıldığını hiç görmedik. Bu leylek sürüsü yolunu mu şaşırdı? Neden buraya geldi, bilmiyoruz" dedi.

Havaların ısınması ile kuzeye göç etmek için yola çıkan leylekler, sürüler halinde kırsal Yazören Mahallesi'ndeki tarlalara kondu. İlk kez tarlalarına bu kadar çok leylek konduğunu belirten mahalle muhtarı Süleyman Türker, "Daha önceki yıllarda gökyüzünde en fazla 1 ya da 2 leylek görmüşlüğümüz oldu. Fakat bu kadar çok leyleğin yere inip, yayıldığını hiç görmedik. Bu leylek sürüsü yolunu mu şaşırdı? Neden buraya geldi, bilmiyoruz. Yazören Ovası adeta leylek sürüsüyle kaplıydı. Sabah erkenden geldim, yine buradalardı. Gruplar halinde gitmeye başladılar. Tekrar hepsi toplanıp, geri gelir mi bilmiyorum" dedi.

Mahallede oturan Naci Özkoç ise, "Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Geçtiğimiz akşam binlerce leylek vardı, şaşırdık kaldık. Bugün leyleklerin çoğu buradan ayrılmış. Merak içerisindeyiz" diye konuştu. (DHA)

Son dakika haber! YÜZLERCE LEYLEK SAVAŞTEPE'DE MOLA VERDİ

Son dakika haber! YÜZLERCE LEYLEK SAVAŞTEPE'DE MOLA VERDİ

Son dakika haber! YÜZLERCE LEYLEK SAVAŞTEPE'DE MOLA VERDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Savaştepe, GÖÇ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title