Son dakika haber | Yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cü 2 eski asker yakalandı Son dakika haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 2 eski asker, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 2 eski asker, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Bodrum'da dün gece saatlerinde İstanköy Adası'na yüzmeye çalışan 2 kişi olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, 2 şüpheliyi bota aldı. Yapılan kimlik kontrolünde, şüphelilerin FETÖ üyesi eski askerler L.Ç. ve H.C. olduğu tespit edildi. Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları belirlenen, biri astsubay diğeri ise üsteğmen 2 eski asker, Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay Güncel Haberler Son Dakika

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