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Son dakika haber! Yozgat'ta jandarma Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu

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Son dakika haber! Yozgat'ta jandarma Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu

Son dakika gündem haberine göre Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı personelinin Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduğu bildirildi.

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı personelinin Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduğu bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, 65 personelin Türk Kızılay kan bağışı noktasında kan verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Toplumsal dayanışmamızın her zamankinden önemli olduğu şu günlerde, ihtiyaç sahipleri için gereken kan stoklarındaki düşüşü önlemek ve kan bağışını artırmak maksadıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında, 'Jandarma var, kan var, hayat var' sloganı ile 7 Eylül günü, Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli personelden 65 kişi, Kızılay kan bağışı noktasında kan bağışında bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Jandarma Kızılay Yozgat Güncel Haberler Son Dakika

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