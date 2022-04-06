Son dakika haber... Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudanlı bakanlarla bir araya geldi
AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Eğitim Bakanı Awut Deng Achuil ve Orta Ekvatorya Eyaleti Eğitim Bakanı Crisio Zakaria Ladu ile görüştü.
Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Eğitim Bakanı Awut Deng Achuil ve Orta Ekvatorya Eyaleti Eğitim Bakanı Crisio Zakaria Ladu ile görüştü.
Görüşmelerde, iki ülke arasında eğitim alanında ilişkilerin geliştirilmesi değerlendirildi.
Görüşmelere Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Etiyopya ve Juba Temsilcisi Levent Şahin de katıldı.
AA / Gökhan Kavak - Güncel