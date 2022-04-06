Son dakika haber... Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudanlı bakanlarla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudanlı bakanlarla bir araya geldi

AA - Gökhan Kavak - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudanlı bakanlarla bir araya geldi

Son dakika gündem haberine göre Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Eğitim Bakanı Awut Deng Achuil ve Orta Ekvatorya Eyaleti Eğitim Bakanı Crisio Zakaria Ladu ile görüştü.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Eğitim Bakanı Awut Deng Achuil ve Orta Ekvatorya Eyaleti Eğitim Bakanı Crisio Zakaria Ladu ile görüştü.

Görüşmelerde, iki ülke arasında eğitim alanında ilişkilerin geliştirilmesi değerlendirildi.

Görüşmelere Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Etiyopya ve Juba Temsilcisi Levent Şahin de katıldı.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Güney Sudan, Türkiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title