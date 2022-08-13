Son dakika haber | Otobüste 6 kilo metamfetamin ile yakalanan yolcu tutuklandı
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Son dakika haberi: MALATYA'da, durdurulan yolcu otobüste çantasında 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.
MALATYA'da, durdurulan yolcu otobüste çantasında 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Ekipler, Mersin'den gelen otobüste yaptıkları aramada bir yolcunun çantasında 12 paket halinde 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel