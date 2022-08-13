Son dakika haber | Otobüste 6 kilo metamfetamin ile yakalanan yolcu tutuklandı Son dakika haberi: MALATYA'da, durdurulan yolcu otobüste çantasında 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, tutuklandı. MALATYA'da, durdurulan yolcu otobüste çantasında 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Ekipler, Mersin'den gelen otobüste yaptıkları aramada bir yolcunun çantasında 12 paket halinde 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Otobüste 6 kilo metamfetamin ile yakalanan yolcu tutuklandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.