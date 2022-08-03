Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kente uyuşturucu madde getirdikleri ve sattıkları öne sürülen K.K, E.Ş, M.A. ve M.Ö'yü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ş, M.A. ve M.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimlikçe tutuklandı, K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Murat Özünal - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Karaman Güncel Haberler

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