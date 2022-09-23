Son dakika haber... Kandıra'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika gündem haberi: Sakarya'nın Kandıra ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Kandıra ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırsal Ferizli Mahallesi'nde 2 katlı binanın bodrum katında bulunan odunlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, hasar oluştu.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel