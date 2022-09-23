Son dakika haber... Kandıra'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Sakarya'nın Kandıra ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sakarya'nın Kandıra ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kırsal Ferizli Mahallesi'nde 2 katlı binanın bodrum katında bulunan odunlar bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Murat Yıldırım Sakarya İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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