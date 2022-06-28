Son dakika haberleri: Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Avrupa ve Anadolu yakasında önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri ve helikopter de destek verdi. Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. AA / Şükrü Gündüz - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri: Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.