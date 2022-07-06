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Son dakika haber! Erzincan'da ayı saldırısında ağır yaralanan kadın tedaviye alındı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Son dakika haber! Erzincan'da ayı saldırısında ağır yaralanan kadın tedaviye alındı

Edinilen son dakika haberine göre Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ayının saldırısı sonucu ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ayının saldırısı sonucu ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

İlçede Büyükyayla köyüne bağlı yaylada ailesi ile hayvancılık yapan S.K, çadırda istirahat ederken duyduğu ses üzerine dışarı çıktı.

Aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğrayan S.K'nin sesini duyan yakınları bölgeye koştu. S.K'yi pençe darbeleriyle ağır yaralayan ayı, gelenleri görünce bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.K, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erzincan Güncel Haberler Son Dakika

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