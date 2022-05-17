Son dakika haber! Denizli'de cinayetten cezaevinde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü - Haberler

Son dakika haber! Denizli'de cinayetten cezaevinde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Denizli'de eşini tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de eşini tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli Ceza İnfaz Kurumu'nda 5 aydır tutuklu bulunan Cafer G. (70) rahatsızlanmasının ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tutuklu, yapılan müdahaleye rağmen çoklu organ yetmezliğine bağlı yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde 6 Ocak'ta, Cafer G, evde çıkan tartışma sonrası eşi Safiye G'yi tüfekle ateş ederek öldürmüş, ardından tutuklanmıştı.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel