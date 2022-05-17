Son dakika haber! Denizli'de cinayetten cezaevinde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü - Haberler

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Son dakika haber! Denizli'de cinayetten cezaevinde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Son dakika haber! Denizli'de cinayetten cezaevinde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Son dakika gelişmesine göre Denizli'de eşini tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de eşini tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli Ceza İnfaz Kurumu'nda 5 aydır tutuklu bulunan Cafer G. (70) rahatsızlanmasının ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tutuklu, yapılan müdahaleye rağmen çoklu organ yetmezliğine bağlı yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde 6 Ocak'ta, Cafer G, evde çıkan tartışma sonrası eşi Safiye G'yi tüfekle ateş ederek öldürmüş, ardından tutuklanmıştı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Denizli, İnfaz, Güncel, Haberler

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