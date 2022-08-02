MSB: 1 PKK'lı terörist hudut karakolumuza teslim oldu - Haberler

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MSB: 1 PKK'lı terörist hudut karakolumuza teslim oldu

MSB: 1 PKK'lı terörist hudut karakolumuza teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.

MSB'den yapılan açıklamada "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadeleri kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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