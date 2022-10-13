Son dakika haber... Antalya'da motosikletle kamyona çarpan Pınar öldü (2) Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... İŞ YERİNE GİDERKEN KAZA YAPMIŞAntalya'nın Konyaaltı ilçesinde, kullandığı motosikletle yol bakım kamyonuna arkadan çarpıp yaşamını yitiren Pınar Ünlü'nün cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı. İŞ YERİNE GİDERKEN KAZA YAPMIŞ Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, kullandığı motosikletle yol bakım kamyonuna arkadan çarpıp yaşamını yitiren Pınar Ünlü'nün cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı. Antalya'da veteriner olarak çalışan Pınar Ünlü'nün, 3 yıl önce mermer fabrikasında çalışan Uğur Ünlü ile evlendiği, geçen yıl annesini kaybettiği, babasının ise kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Döşemealtı'ndaki evinden Konyaaltı ilçesindeki iş yerine giderken geçirdiği kazada yaşamını yitiren Pınar Ünlü'nün cenazesi, Antalya'da toprağa verilecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Pınar Ünlü Konyaaltı Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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