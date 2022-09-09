Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika haber! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Adıyaman Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title