Son dakika haber! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika gündem haberi... Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel