Son dakika gündem: MİNİKLERDEN BURDUR GÖLÜ İÇİN FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BURDUR'da son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olan Burdur Gölü için anasınıfı öğrencileriyle farkındalık etkinliği düzenledi.

Burdur merkez Bahçelievler Şehit Sıtkı Kara İlkokulu'nun anasınıfı 5-6 yaş grubu öğrencileri, suyu son yıllarda hızla çekilerek kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olan Burdur Gölü'ne dikkat çekmek için TEMA Vakfı Burdur Şubesi ile müzikli ritim gösterisi etkinliği düzenledi. Burdur Gölü kenarındaki bir tesiste yapılan etkinlikte öğrenciler müzikli ritim çalışması yaparak 'Burdur Gölü Kurumasın' mesajı verdi.

Anasınıfı öğretmeni Nurşen Kayasuyu, 'Sularımız tükenmesin' adlı proje kapsamında TEMA Vakfı ile Burdur Gölü'ne dikkati çekmek, çocuklarımıza doğa sevgisini aşılayarak farkındalık yaratmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Gölümüz çocuklarımıza da kalsın. Burdur Gölü kurursa birçok canlı ölecek, iklim değişikliği olacak, birçok sorunlar meydana gelecek. Amacımız öğrencilerimize çevre bilinci ve doğa sevgisi kazandırmak dedi.

Burdur Gölü'nün kuruma ve kirlilik tehdidi altında olduğunu söyleyen TEMA Vakfı Burdur İl Temsilcisi Gülser Bülbül ise şöyle konuştu

TEMA gönüllüleri olarak yaşam kaynağımız olan içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın bizleri doyuran, besleyen toprağın korunması gerektiğine inanıyor, bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz. Hedefimiz yaşanılabilir yeşil bir ülkeyi çocuklarımıza, torunlarımıza yarınlarımıza bırakabilmek. Bunun için de öncelikle eğitim çalışmalarına önem veriyoruz. Çocuklarımız da bugün Burdur Gölü için farkındalık etkinliği düzenliyor.