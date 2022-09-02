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Son dakika haber! 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

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Edinilen son dakika haberine göre Aydın'da otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın'da otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntüsünde, Yaşar Şen'in kullandığı otomobilin durakta bekleyen otobüse hızla çarpması, kazayı gören vatandaşların kazada yaralananlara yardım etmesi yer aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki İzmir Bulvarı'nda 31 Ağustos çarşamba günü Yaşar Şen'in kullandığı 09 ACD 123 plakalı otomobil, durakta yolcu indiren 09 DB 713 plakalı halk otobüsüne arkadan çarpmıştı. Otomobildeki Ahmet Altıntaş (33) olay yerinde hayatını kaybetmiş, otomobil sürücü Yaşar Şen ile otobüsteki 2 yolcu yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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