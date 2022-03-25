Son dakika haber: ADIYAMAN'DA, ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI 7 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: ADIYAMAN'DA, ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberine göre ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5'i öğretmen 7 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5'i öğretmen 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahta- Siverek kara yolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Köy okullarında görevli öğretmenleri taşıyan Mehmet Yücekaya (28) yönetimindeki 02 AAR 986 plakalı servis minibüsü, Erikdere köyü yakınlarında Yasir Can'ın (35) kullandığı 02 ABV 390 plakalı hafif ticari araç ile bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sürücüler ile servis minibüsünde bulunan öğretmenler Medet Solak (25), Kübra Yurtseven (26), Hacer Okay (32), Hatice Kübra Cengiz (27) ve Reşat Özdemir (36) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Hacer Okay, hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman'a sevk edildi.

Son dakika haber: ADIYAMAN'DA, ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI 7 YARALI

Son dakika haber: ADIYAMAN'DA, ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI 7 YARALI

Son dakika haber: ADIYAMAN'DA, ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI 7 YARALI

Son dakika haber: ADIYAMAN'DA, ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title