Son Dakika | CHP'li Özel Duyurdu: "Suçişleri Bakanı Kendisine Cevaben 'Yalancı' ve 'Sahtekar' Dediğim İçin 1 Milyon TL'lik Tazminat Davası Açmış" - Haberler

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Son Dakika | CHP'li Özel Duyurdu: "Suçişleri Bakanı Kendisine Cevaben 'Yalancı' ve 'Sahtekar' Dediğim İçin 1 Milyon TL'lik Tazminat Davası Açmış"

ANKA - Güncel
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Son Dakika | CHP'li Özel Duyurdu: 'Suçişleri Bakanı Kendisine Cevaben 'Yalancı' ve 'Sahtekar' Dediğim İçin 1 Milyon TL'lik Tazminat Davası Açmış'

Son dakika haberlerine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine 1 milyon TL'lik tazminat davası açtığını, "Milletvekillerine 'şerefsiz', Genel Başkanımıza 'yalancı' diyen Suçişleri Bakanı kendisine cevaben 'yalancı' ve 'sahtekar' dediğim için 1 milyon TL’lik tazminat davası açmış. Bizleri susturacağını zannediyor. Hak ettiğinden bir kelime eksiğini söylersek senden beter olalım" açıklaması ile duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine 1 milyon TL'lik tazminat davası açtığını, "Milletvekillerine 'şerefsiz', Genel Başkanımıza 'yalancı' diyen Suçişleri Bakanı kendisine cevaben 'yalancı' ve 'sahtekar' dediğim için 1 milyon TL'lik tazminat davası açmış. Bizleri susturacağını zannediyor. Hak ettiğinden bir kelime eksiğini söylersek senden beter olalım" açıklaması ile duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında tazminat davası açtığını duyurdu. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Milletvekillerine 'şerefsiz', Genel Başkanımıza 'yalancı' diyen Suçişleri Bakanı kendisine cevaben 'yalancı' ve 'sahtekar' dediğim için 1 milyon TL'lik tazminat davası açmış. Bizleri susturacağını zannediyor. Hak ettiğinden bir kelime eksiğini söylersek senden beter olalım."

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Süleyman Soylu Özgür Özel Güncel Haberler Son Dakika

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