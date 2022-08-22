Somali'nin Başkenti Mogadişu'da Meydana Gelen Patlamada 21 Kişi Hayatını Kaybetti
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MOGADİŞU, 22 Ağustos (Xinhua) -- Somali'nin başkenti Mogadişu'da terör saldırısının gerçekleştiği yerin civarında tahrip olmuş binalar görülüyor, 21 Ağustos 2022.
MOGADİŞU, 22 Ağustos (Xinhua) -- Somali'nin başkenti Mogadişu'da terör saldırısının gerçekleştiği yerin civarında tahrip olmuş binalar görülüyor, 21 Ağustos 2022. Somali hükümeti Pazar günü, başkent Mogadişu'da bulunan ünlü bir otele Cuma akşamı yapılan saldırıda 21 kişinin yaşamını yitirdiğini teyit etti. (Fotoğraf: Hassan Ali Elmi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel