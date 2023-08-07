Soma'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Soma ilçesi Işıklar mevkiindeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 6 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kınık ve Bergama itfaiye ekipleri de katıldı. Hafriyat alanı içinde kalan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel