Soma'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Soma ilçesi Işıklar mevkiindeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 6 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kınık ve Bergama itfaiye ekipleri de katıldı. Hafriyat alanı içinde kalan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - MANİSA