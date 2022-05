Soma'daki maden şehitleri törenle anıldı - Haberler

SOMA, MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında şehit olan 301 işçi, acı olayın 8'inci yılında anıldı.

Manisa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesince Soma Madenci Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim'in okundu, şehit madenciler için dualar edildi.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Vali Karadeniz ve protokol üyeleri faciada hayatlarını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı, madenci yakınlarıyla sohbet etti. Bazı madenci çocukları, karanfillerin yanı sıra yazdıkları mektupları da babalarının kabrine bıraktı.

Babası Kamil Çal'ın kabrine kendi yazdığı şiiri bırakan 7 yaşındaki Ravza Çal, babasını hiç görmediğini belirterek, şiirini okudu.

Çal, şiirinde şu ifadelere yer verdi:

"Her babalar gününde yüreğim yanıyor, babam dedikçe gözlerim doluyor. Yine sensizim, yine kimsesizim babam. Bana eksiklerimi sorma hayat. Babam derim, tamamlayamazsın. Baba Kamil gibidir, meyvesi olmasa da gölgesi yeter. Kaç yaşında olursan ol, ağırdır bir babanın yokluğu."

"Bu olaydan hepimizin çıkarması gereken dersler var"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, anma programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun bir iş kazası olduğunu söyledi.

İş güvenliğinin önemine işaret eden Karadeniz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bir iş kazası kuşkusuz. ve bir yerde iş kazası varsa, iş güvenliği açısından yapılmamış bir şeyler vardır veya gözden kaçan bir şeyler vardır. Dolayısıyla bu olaydan hepimizin çıkarması gereken dersler var. 301 can, 301 aile demek. Görüyorsunuz yakınları bugün buradalar yıl dönümüzde ve acılarını daha ilk günmüş gibi taze bir şekilde yaşıyorlar. Bu acıların tekrarlanmaması adına her alanda hem iş hayatında hem trafikte hem diğer alanlarda alınması gereken tedbirleri sonuna kadar alarak hareket etmemiz lazım. 'Bir şey olmaz.' sözünü literatürümüzden çıkarmamız lazım. 'Ya olursa.' dememiz lazım. Hep olumsuz ihtimallere bakarak iş kazalarında ona göre tedbirimizi almamız lazım ki bir daha bu tip olaylar yaşanmasın. Görünmez kaza diye bir şey yoktur. Kimse böyle bir şeyi kabul etmeyi beklemesin. Olsa olsa görmek istemediğimiz kaza olabilir. Hayatın her alanında, iş güvenliği konusunda mutlaka tedbirleri alarak yapalım. Neticede o iş bir gün geç yapılır ama düzgün, sağlam ve kimsenin göz yaşı dökmesine gerek kalmadan yapılır. Önemli olan her yapılan işte, her üretimde güzel sonuçlar çıkarmak olmalıdır. Böyle kötü sonuçlar çıkarmak olmamalıdır."

Kömür ve madenciliğin Soma için önemli bir ekonomik faaliyet olduğuna dikkati çeken Karadeniz, "Soma ilçemiz kömür üretiminde ön sırada yer alıyor ve bu ilçemizin ekonomisi kömüre dayanıyor. Dolayısıyla burada üretimimiz şartlar el verdiği ölçüde, iş güvenliği önlemleri en düzeyde alınarak devam edecek. Bir daha böyle kazaların yaşanmamasını temenni ediyorum. Hayatını kaybeden maden şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyorum." diye konuştu.