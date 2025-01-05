SOLOTÜRK Ferdi Tayfur'u göklerde andı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında yaptığı gösterinin yer aldığı video klipte, hayatını kaybeden arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" isimli şarkısına yer verdi.
Hayatını kaybeden arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, göklerde anıldı.
FERDİ TAYFUR UNUTULMADI
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'de yaptığı gösteri uçuşu sırasında Tayfur'u unutmadı.
"HATIRAN YETER"
SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında kentte düzenlediği hava gösterisine ilişkin video klip paylaşıldı.Klipte "Hatıran Yeter" şarkısı kullanıldı.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel