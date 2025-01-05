Üye Girişi
Haberler
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi! Sonrasında yaşananlar bomba
DEM Partili Hatimoğulları'ndan açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."
Ali Erbaş'la ilgili 'Ekmek yiyin' iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
"Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bursa'da amcasını herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı
Kan donduran görüntüler! Yere yatırdığı amcasını defalarca bıçakladı

SOLOTÜRK Ferdi Tayfur'u göklerde andı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında yaptığı gösterinin yer aldığı video klipte, hayatını kaybeden arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" isimli şarkısına yer verdi.

Hayatını kaybeden arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, göklerde anıldı.

SOLOTÜRK Ferdi Tayfur'u göklerde andı

FERDİ TAYFUR UNUTULMADI

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'de yaptığı gösteri uçuşu sırasında Tayfur'u unutmadı.

SOLOTÜRK Ferdi Tayfur'u göklerde andı

"HATIRAN YETER"

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında kentte düzenlediği hava gösterisine ilişkin video klip paylaşıldı.Klipte "Hatıran Yeter" şarkısı kullanıldı.

SOLOTÜRK Ferdi Tayfur'u göklerde andı

SOLOTÜRK Ferdi Tayfur'u göklerde andı
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
img

"Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
img

Memleketindeki kongreye katılan Erdoğan partililere fena patladı
img

Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımete han:

helal

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Hatayaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Kadıköy'de ilk düdük çaldı
Öğretmenevi bahçesinde insan kemikleri bulundu
Ekipler gördüklerine inanamadı! Öğretmenevi bahçesinde bulundu
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor
Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
Olayların ilçesinde yasak aşk cinayeti
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörü enkaz altında
4 katlı bina çöktü! Ekipler enkaz altındaki için zamanla yarışıyor

Son Dakika Haberleri

Danone ürünleri toplatılıyor mu? Birşah Süt neden toplatılıyor? Fenerbahçe-Hatayaspor maçı ilk 11'ler! Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ADANASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor Amed SK maçı canlı, hd izleme linki DEPREM Mİ OLDU? 5 Ocak deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler! TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? BODRUMSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Bodrumspor - Kayserispor maçı HD, şifresiz izleme linki ÜMRANİYESPOR- ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Erzurumspor hd, şifresiz, izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.