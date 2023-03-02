Sokakta yürüyen Eşe'yi sırtından bıçaklayan sanığa tahliye Güncel Haberler ANTALYA'da, Eşe Akdaş'ı (65) sokak ortasında sırtından bıçaklayan Emre Kırkuşu (23), 6 yıl hapse mahkum edildi. ANTALYA'da, Eşe Akdaş'ı (65) sokak ortasında sırtından bıçaklayan Emre Kırkuşu (23), 6 yıl hapse mahkum edildi. Cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınan Kırkuşu, tahliye edildi. Olay, geçen yıl 5 Mart günü saat 05.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 531 Sokak'ta meydana geldi. Emre Kırkuşu, oteldeki işine gitmek üzere evinden çıkıp, kaldırımda yürüyen Eşe Akdaş'ın peşine düştü. Bir süre sonra Kırkuşu, arkasından yaklaştığı Akdaş'ı cebinden çıkardığı ekmek bıçağıyla sırtından yaralayıp kaçtı. Akdaş, çevredekilerin çağırdığı sağlık ekibi tarafından, Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Emre Kırkuşu'nu yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kırkuşu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Kırkuşu hakkında Antalya 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan 'kasten yaralama' davasında görevsizlik kararı verildi. Sanık Kırkuşu, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmaya başlandı. Davanın karar duruşmasına sanık Emre Kırkuşu, bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kırkuşu hakkında istenen raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu açıklandı. Taraf avukatlarının savunmalarının ardından Cumhuriyet savcısı mütalaayı açıkladı. Mütalaada, sanık Emre Kırkuşu'nun 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan değil, 'Silahla kasten yaralama' suçundan cezalandırılması talep edildi. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme başkanı, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanık Emre Kırkuşu'nun 'Silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak sanığın tahliyesine hükmetti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Muratpaşa Antalya Mahkum 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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