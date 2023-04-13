Soğutmalı Yük Treni Güneydoğu Asya'dan Çin'e Taşınan Meyvelerin Taze Kalmasını Sağlıyor

Tayland'ın durian ve mangostan gibi tropik meyvelerinden 212 ton taşıyan sınır ötesi bir soğutmalı yük treni, Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Pingxiang Kara Limanı'na ulaştı.

Tayland'ın durian ve mangostan gibi tropik meyvelerinden 212 ton taşıyan sınır ötesi bir soğutmalı yük treni, Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Pingxiang Kara Limanı'na ulaştı.

Salı günü Vietnam sınırında bulunan Pingxiang'a ulaşan taze mevsim meyveleri, karayoluyla tüm Çin'e dağıtılacak.

Sekiz adet soğutmalı konteynere sahip yeni yük hattı resmi olarak Pazartesi günü Çin ile Vietnam arasında devreye girdi ve sınır ötesi ticaretin verimliliğini büyük oranda artırırken mal kalitesini de güvence altına aldı.

SES (Çince): JİANG TİANJİ, Taylandlı bir meyve şirketinin başkanı:

"Meyve taşımacılığında birinci öncelik tazeliktir. Tutarlı şekilde soğutma sağlayan tren son derece uygun. Gelecekte kargo trenini kullanmak bize hacmimizi artırmakta rahatlık sağlayacak."

Bu hat kullanılarak her gün Çin'e 30 TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) meyve taşınabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.(XHTV)