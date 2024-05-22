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Türk Mutfağı Haftası'nda Sofya'da Ege Mutfağı Tanıtıldı

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Ege mutfağının tanıtımı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Ege mutfağının tanıtımı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Sofya'da bir otelde düzenlenen etkinlikte konuklara Ege zeytin ve peynirleri, asma yaprağına sarılı enginar dolması, fava, zeytinli taze fasulye Girit ezme ve İzmir köfte ile kuru cacık içeren mönü sunuldu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bulgaristan'ın Türkiye'nin iyi bir komşusu, müttefiki ve dostu olduğunu söyledi.

Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin 2021'den bu yana düzenlendiğini anımsatan Uyanık, "Türk mutfağı dünyanın en iyi 10 mutfağı arasında gösterilmektedir. Türkiye'nin farklı coğrafyası, tarihi ve kültüründen ilham alan zengin gastronomi ve mutfak mirasını tanıtmak için bu etkinlik iyi bir fırsattır. Türk mutfağını bu kadar eşsiz kılan, sağlıklı olan köklü geleneksel pişirme yöntemlerini sürdürme becerisidir." dedi.

Etkinliğin onursal konukları arasında yer alan Bulgaristan Kültür Bakanı Nayden Todorov, Bulgar ve Türk kültürünün birbirine benzediğini anlattı.

Türkiye'nin sanatsal ve kültürel faaliyetlerinden övgüyle söz eden Todorov, "Dünyadaki birçok ülke İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana'daki şehir operaları gibi orkestralara sahip olmaktan gurur duyardı." diye konuştu.

Etkinliğe Bulgaristan'da temsilciliği bulunan 30'u aşkın büyükelçi ve müsteşarın yanı sıra ülkenin eski Başbakanı Nikolay Denkov, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Eş Başkanı Cevdet Çakırov, çok sayıda gazeteci ve sanatçı katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Bulgaristan Sofya Ege Gastronomi Kültür Diplomasi Güncel Haberler

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