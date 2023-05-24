Sivas'ta TUFUAB Teknik Sempozyumu düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından 12. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından 12. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu düzenlendi.

SCÜ 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, devletin akademisyenlerin bilimsel ve evrensel değerler temelinde çalışmalar yapması için tüm imkanları seferber ettiğini söyledi.

Fotogrametri ve uzaktan algılama tekniklerinin yaygın olarak kullanıldığını belirten Şimşek, "Bu gelişmeleri yakından takip eden, uygulayan ve geliştiren bilim insanlarının da bilgilendirme sempozyumu kapsamında ilimizde bir araya gelmesi son derece memnuniyet vericidir." dedi.

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin önemine dikkati çeken Şimşek, "İlimiz ve ülkemiz için farkındalık oluşturan bu sempozyumdan sektör temsilcilerinin de azami derecede istifade edeceğine inancım tamdır." diye konuştu.

Şimşek, fotogrametri, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sisteminin çevre, tarım ve doğal afet başta olmak üzere birçok farklı alanda büyük faydalar sağlayacağını vurguladı.

Harita Genel Müdürü ve TUFUAB Temsilci Kurum Başkanı Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, bilgi çağı olarak adlandırılan 21. yüzyılda her alanda bilginin kullanımı ve paylaşımının büyük önem kazandığını dile getirerek, "Bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı değişimi takip etmek ve ona ayak uydurmak zorunluluk haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Fotogrametri ve uzaktan algılama tekniklerinin birçok disiplinde kullanıldığına değinen Ağırcan, şunları kaydetti:

"Artık gelişmelere ve rekabete duyarsız kalma hakkının olmadığı, gelişmek için bilgiye hızlı erişimin şart olduğu bir dönemde bulunuyoruz. Haritalar ya da coğrafi veri hızla toplumun kullanımına sunulması gereken öncelikli ürünler arasına girmiştir. 21. yüzyılın bilişim teknolojisinin gereği olarak coğrafi veriyi ve haritayı daha kolay, hızlı, doğru ve güncel sunmanın yolunu açmak önemlidir."

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Derneği (ISPRS) Başkanı Prof. Dr. Lena Halounova, Türkiye Uzay Ajansı Uzay Sistemleri ve Araçları Daire Başkanı Ali Baygeldi ile AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar sunumlarını gerçekleştirdi.