Sivas'ta Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastanelere kaldırıldı.
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
E.P. idaresindeki 06 GC 1483 plakalı otomobil, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde, B.K'nin kullandığı 58 ADH 341 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü E.P. ile aynı araçtaki N.M. ve G.D. yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla hastanelere kaldırıldı.