Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

E.P. idaresindeki 06 GC 1483 plakalı otomobil, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde, B.K'nin kullandığı 58 ADH 341 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü E.P. ile aynı araçtaki N.M. ve G.D. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Bağdat Sivas Yaralanma Trafik Kazaları Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title