Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere kavşakta meydana gelen trafik kazasında, Y.Ö. yönetimindeki Opel marka otomobil ile T.D. idaresindeki Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay Sivas- Kayseri kara yolu Taşlıdere kavşakta meydana geldi. Y.Ö. yönetimindeki 58 ACB 758 plakalı Opel marka otomobil, düğünden çıktıkları öğrenilen T.D. idaresindeki 58 HK 646 plakalı Fiat marka otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada araçların içerisinde bulunan 9 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS