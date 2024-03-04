Sivas'ta doğum sırasında kalbi duran oğlak hayata döndü

Sivas'ta doğum sırasında kalbi duran oğlak, suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Kangal ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Savaş Koçtepe'nin keçisi ikiz doğum yaptığı sırada oksijensiz kalan oğlaklardan birinin kalbi durdu.

Yavrunun nefes alamadığını fark eden Koçtepe, uzun süre oğlağa suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

Bir süre sonra nefes almaya başlayan oğlak, annesiyle buluşturuldu.

Bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Koçtepe, zor bir doğum gerçekleştiğini belirterek, "Müdahale ettik ama uzun süre oksijensiz kalan yavrularımız bayılma, ölme eşiğindeydi. Suni teneffüs ve kalp masajıyla kurtardık." ifadelerini kullandı.