Sivas'ta 7 kilo 428 gram esrar ele geçirildi
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Sivas'ın Gürün ilçesinde 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazyurdu mevkisinde durdurulan bir araçta arama yaptı.
Araçta paketlere sarılmış 7 kilo 428 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel