Sivas'ta 7 kilo 428 gram esrar ele geçirildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazyurdu mevkisinde durdurulan bir araçta arama yaptı.

Araçta paketlere sarılmış 7 kilo 428 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.