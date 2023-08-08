Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta 7 kilo 428 gram esrar ele geçirildi

Güncel Haberler

Sivas'ın Gürün ilçesinde 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 7 kilo 428 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazyurdu mevkisinde durdurulan bir araçta arama yaptı.

Araçta paketlere sarılmış 7 kilo 428 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Hisarcık Gürün Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title