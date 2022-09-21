Sivas haberi... Ulaş'ta muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi Güncel Haberler Sivas gündem haberi | Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı. Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı. Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıya, mahalle ve köy muhtarları katıldı. İlçe ve köylerdeki çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi alan Baş, muhtarların istek ve taleplerini dinledi. Kış öncesi yapılan hazırlıklar ile köy yollarının bakım ve onarımının da görüşüldüğü toplantıda, Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç ve İlçe Özel İdare Müdür Vekili Musa Karyağdı hazır bulundu. Güncel Kaynak: AA / Çetin Karaçoban Kaymakamlık Hisarcık Selçuk Sivas Güncel Haberler

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