Şişli'de Rezidanslarda Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli Yakalandı

ŞİŞLİ'de rezidanslarda uyuşturucu madde satıldığı ihbarıyla harekete geçen ekipler, şüphelendiği bir kişiyi kaçmaya çalışırken yakaladı. Üst aramasında 8,4 gram uyuşturucu madde ele geçirilen şüphelinin yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli Asayiş Büro amirliği ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde rezidanslara motosikletle ya da yaya olarak uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine belirlenen adresleri takibe aldı. Akşam saatlerinde rezidansa giriş yapan bir kişinin tavırlarından şüphelenen polisler, şüphelinin yanına yanaştı. O sırada hızla kaçmaya çalışan şüpheli, polislerin hızlı davranması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Rezidansa giren şüphelinin polis tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, rezidansın güvenlik görevlisine bir şeyler soran şüphelinin polisi görünce kaçmaya çalışması ve yakalanması yer alıyor.

Polisin gözaltına aldığı M.T.'nin üzerinden 1,8 gram kokain, 3 torba halinde toplam 6.6 gram marihuana ve 2 bin lira para ele geçirildi. M.T.'ye Uyuşturucu Madde Kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.