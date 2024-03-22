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Şırnak Üniversitesi'nde Yazılım Laboratuvarı Açıldı

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Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde yazılım laboratuvarı açıldı.

ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Mühendislik Fakültesinde 180 metrekarelik alanda yeni nesil 40 bilgisayarın bulunduğu laboratuvarın açılışını yaptı.

Alkış, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitede öğrencilerin faydalanması için kurulan laboratuvar sayısının her gün arttığını, kazandırılan yazılım laboratuvarının öğrencilere ve öğretim elamanlarının önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Yazılım becerilerinin geliştirilmesi ve uygulama derslerinin işlenmesi için 40 bilgisayardan oluşan laboratuvarın hayırlı olmasını dileyen Alkış, şunları kaydetti:

"Bu laboratuvar Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne önemli bir katkı sağlayacak. Yazılım Laboratuvarının açılmasıyla öğrencilerimizin yazılım becerilerini geliştirmeleri ve sektöre hazır hale gelmeleri için önemli bir adım atmış olduk. Modern donanımlara sahip bu laboratuvarın, öğrencilerimizin eğitimlerine ve geleceklerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yazılım mesleği önümüzdeki 40 yılın en parlak mesleği olarak görülüyor."

Açılışa, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Mustafa Eyyuboğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Kabalcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Bilgisayar Yazılım Şırnak Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

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