Şırnak'ta seyir halindeki tırda çıkan yangında sürücü yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangında sürücü yaralandı.

İlçe girişi TOKİ Konutları kavşağında, Mehmet Emin Sungur'un (53) kullandığı 33 E 4682 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tır, yoldan çıkarak durdu. Bu arada tırın yakıt deposu alev alarak bir anda patladı.

Kazada yaralanan sürücü Sungur kendi çabasıyla tırdan çıkmayı başardı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan sürücü, İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.