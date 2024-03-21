Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta seyir halindeki tırda çıkan yangında sürücü yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın İdil ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangında sürücü yaralandı.

İlçe girişi TOKİ Konutları kavşağında, Mehmet Emin Sungur'un (53) kullandığı 33 E 4682 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tır, yoldan çıkarak durdu. Bu arada tırın yakıt deposu alev alarak bir anda patladı.

Kazada yaralanan sürücü Sungur kendi çabasıyla tırdan çıkmayı başardı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan sürücü, İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şırnak İdil Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title