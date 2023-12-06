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Şırnak'ta Nehre Atladıktan Sonra Kaybolan Kardeşlerin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Şırnak'ta Dicle Nehri'ne atlayan 2 kardeşten kaybolan Zelin Ç.'yi (14) arama kurtarma çalışmaları, 10'uncu gününde sürüyor. Çalışmaların botlarla nehrin geçtiği Irak sınırına kadar devam edeceği bildirilirken, anne babaları 8 yıldır yurt dışında olan kardeşlerin bu nedenle psikolojilerinin bozulduğu ve intihara kalkıştığı üzerinde duruluyor.

ŞIRNAK'ta Dicle Nehri'ne atlayan 2 kardeşten kaybolan Zelin Ç.'yi (14) arama kurtarma çalışmaları, 10'uncu gününde sürüyor. Çalışmaların botlarla nehrin geçtiği Irak sınırına kadar devam edeceği bildirilirken, anne babaları 8 yıldır yurt dışında olan kardeşlerin bu nedenle psikolojilerinin bozulduğu ve intihara kalkıştığı üzerinde duruluyor.

Olay, 27 Kasım'da, Cizre ilçesinde, Dicle Nehri kıyısındaki Bırca Belek Park kenarında meydana geldi. Kız kardeşler Zilan (16) ve Zelin Ç., Dicle Nehri'ne atladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerle nehre giren bölge halkı, Zilan'ı kurtardı. Zilan Ç.'nin kurtarılma anı, cep telefonu kamerasına yansırken, akıntıya kapılan Zelin için arama çalışması başlatıldı. İlk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zilan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Zelin Ç.'yi arama kurtarma çalışmaları, 10'uncu günde devam ediyor. Çalışmalar Diyarbakır ve Elazığ AFAD'dan dalgıç ve kurbağa adam, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve Cizre itfaiyesi dalgıç ekipleri tarafından sürdürülüyor. Ekipler, yapılan toplantıda şu ana kadar aranan ve bakılması gereken bölgeler üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda alınan kararla, önceden belirlenen şüpheli bir bölgede salı günü bütün ekipler, toplu halde daldı. Ekiplerin dalışlarında da kayıp Zelin'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Bugün ise ekipler, su üstü botlarla Silopi ilçesindeki Irak sınırına kadar suyun sağ, sol ve orta kısmında 3 grup halinde tüm su yüzeyini ve kenarları taranacak şekilde botla kayıp Zelin'e ulaşmaya çalışıyor.

Öte yandan, kardeşlerin anne ve babasının yaklaşık 8 yıldır yurt dışında olduğu, amcalarının yanında kaldıkları ve ebeveynlerinden ayrı kaldıkları için psikolojilerinin bozuk olduğu ve bu nedenle intihara kalkıştıkları üzerinde duruluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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