Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı
Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık uygulamalarında 14 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda birçok kaçak eşya ele geçirildi.
Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık uygulamalarında 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent merkezi, Cizre, Uludere ve Silopi'de ekiplerce, 11-18 Mart'ta gerçekleştirilen uygulamalarda bazı araçlarda ve iş yerlerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 6 bin 54 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin litre motorin, 3 cep telefonu, 240 kozmetik malzemesi, 90 elektronik sigara, 59 güneş gözlüğü, 318 muhtelif inşaat malzemesi, 29 çift spor ayakkabı, 5 elektronik eşya, 103 anahtar takımı, 25 kilogram çay, 118 muhtelif gümrük kaçağı malzeme ve 2 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 14 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.