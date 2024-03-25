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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı

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? Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, gümrük kaçağı 4 bin 958 paket sigara, 181 elektronik sigara, 182 muhtelif eşya (gözlük, spor ayakkabı), 5 cep telefonu ve 14 kilogram çay ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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