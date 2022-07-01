Şirket yöneticilerinin fotoğrafını eskort sitelerinde paylaşan kadın hakkında yeni suç duyurusu

İSTANBUL'da işten çıkarılınca, şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştığı iddiasıyla yargılanan Havva Gülşen(40) hakkında, son çalıştığı iş yerinin sahibi Mücahit Gözel tarafından da suç duyurusunda bulunuldu. Gözel dilekçesinde "Bir kişi 170 tane aynı suçu işleyerek hala elini kolunu sallayarak gezebiliyorsa daha ne yapması gerekiyor, cinayet mi işlemesi gerekiyor?" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Havva Gülşen'in mağdurların fotoğraflarının altına hukuka aykırı paylaşımlar yaptığı, sosyal çevresinde itibarsızlaştırmayı hedefleği belirtildi. Dilekçede sosyal medyadaki bu paylaşımlar nedeniyle, mağdurların aile hayatının kötü yönde etkilendiği, şüphelinin farklı numaralardan sürekli ve ısrarcı şekilde mesajlar atarak tehdit ettiği ifade edildi.

"SALDIRILARIN HEDEFİNDEYİM"

"170 SUÇ DOSYASI VAR"

"BİR ÇOCUĞUN GELECEĞİNİ ÖLDÜRMEK ZATEN CİNAYET"

4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Demirören Haber Ajansı / Güncel