Sırbistan Meclis Başkanı: Çin'in Egemenliğini ve Toprak Bütünlüğünü Korumasını Destekliyoruz

BELGRAD, 8 Ağustos (Xinhua) -- Sırbistan Meclis Başkanı Vladimir Orlic, ülkesinin, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumada Çin'e verdiği desteği yineledi. Sırbistan Ulusal Meclisi'nin basın açıklamasına göre, Orlic Cuma günü Çin'in Sırbistan Büyükelçisi Chen Bo ile yaptığı görüşmede, Sırbistan'ı ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumada sürekli destekleyen ilkeli duruşundan dolayı Çin'e minnettarlığını dile getirdi. Orlic basın açıklamasında, Çin'in de egemenlik ve toprak bütünlüğü konularında Sırbistan'ın tam desteğine sahip olduğunu vurguladı ve Sırbistan'ın tek Çin ilkesine verdiği desteği yineledi.

Sırbistan-Çin ilişkilerinin çeşitli alanlardaki verimli sonuçlarından övgüyle söz eden Orlic, Sırbistan'ın yeni meclisinin ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceği taahhüdünde bulundu. Orlic, Sırp halkının, özellikle pandemi sırasında en zor anlarda Çin'in sağladığı destek ve yardım için sonsuza kadar minnettar kalacağını belirtti. Chen ise Ulusal Meclis'in tek Çin ilkesine tutarlı bağlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Çin'in Kosova meselesindeki ilkeli duruşunu yineledi ve ülkesinin yeni Sırp meclisi ile geleneksel dostluk ve işbirliğini sürdürme ve böylece iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini birlikte ilerletme arzusunda olduğunu ifade etti.