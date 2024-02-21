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Sırbistan'da 45. Uluslararası Turizm Fuarı Açıldı

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 45. Uluslararası Turizm Fuarı açıldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, ülkede yabancı turist sayısının yerli turist sayısını geçtiğini ve turizm gelirlerinin arttığını belirtti. Fuarda, seyahat sevenler için çeşitli tatil programları tanıtılıyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 45. Uluslararası Turizm Fuarı açıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede 45'incisi düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı'nın açılışında açıklamalarda bulundu.

Vucic, katılımcılara teşekkür ederek, 2023'te, Sırbistan tarihinde ilk kez yabancı turist sayısının yerli turist sayısını geçtiğini kaydetti.

Ülkede 2023'te yabancı turistlerden elde edilen gelirin 2019'a oranla yüzde 79 artış gösterdiğini ifade eden Vucic, "Sırbistan'a açık bir kalple gelen insanların her zaman samimi ve muhteşem karşılama ile karşılanacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Türkiye'ye giden turist sayımız giderek artıyor"

Vucic, fuardaki stantları ziyareti sırasında Türkiye standına uğrayarak, "Türkiye'ye giden turist sayımız giderek artıyor." dedi.

Katılımcılar arasında ortaklık ilişkileri kurulması amaçlanan fuarda, seyahat sevenler için alandaki stantlarda ilgi çekici ve geniş tatil programları tanıtılıyor.

Belgrad'da 27 farklı ülkeden 400'ün üzerinde katılımcının yer aldığı turizm fuarı, 25 Şubat'a kadar devam edecek.???????

Kaynak: AA / Güncel

Sırbistan Belgrad turist Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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