Sırbistan Çifte Saldırı Sonrası Silah Kontrolünü Sıkılaştırıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülke çapında sokaklarda ve okullarda polis varlığının arttığını ve silah sahipliğiyle ilgili daha katı prosedürler getirildiğini duyurdu.

Sırbistan'ın Belgrad kentindeki okulda meydana gelen silahlı saldırının gerçekleştiği noktanın yakınında toplanan insanlar, 3 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Nemanja Cabric/Xinhua)

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülke çapında sokaklarda ve okullarda polis varlığının arttığını ve silah sahipliğiyle ilgili daha katı prosedürler getirildiğini duyurdu.

BELGRAD, 6 Mayıs (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede sadece 48 saat içinde 17 kişinin ölümüne ve 20'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan iki silahlı saldırının ardından genel güvenliği artırmak ve güvenlik duygusunu yeniden kazanmak için katı önlemler uygulayacağını söyledi.

Aralarında Başbakan Ana Brnabic'in de yer aldığı hükümet üyelerinin eşlik ettiği Vucic Cuma günü düzenlediği olağan dışı basın toplantısında, ülke genelinde sokaklarda ve okullarda polis varlığının artırıldığını ve silah bulundurmayla ilgili prosedürlerin daha sıkılaştırıldığını duyurdu.

Vucic, "Dün geceki saldırı bir terör saldırısıydı. Özel terörle mücadele birimlerimiz teröristi tutuklama ya da etkisiz hale getirme görevini üstlendi. Saldırgan tutuklandı ve bir daha gün yüzü görmeyecek" dedi.

Sırbistan'ın Belgrad kentindeki okulda meydana gelen silahlı saldırının gerçekleştiği noktanın yakınında toplanan insanlar, 3 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Nemanja Cabric/Xinhua)

Vucic, katilin kaçırılan bir taksi şoförünün yerini söylemesi sayesinde bulunduğunu ve teslim olduktan sonra failin eylemi "yok sayıldığını hissettiği için" gerçekleştirdiğini ifade ettiğini açıkladı.

Vucic, "Bu, ülkemizin tamamına yönelik bir saldırıdır ve bütün vatandaşlarımız bunu hissetmektedir" dedi.

Polis'in yaptığı açıklamaya göre, Perşembe gecesi Sepsin, Malo Orasje ve Dubona köylerinde 8 kişiyi öldürüp 14 kişiyi yaralayan 21 yaşındaki silahlı saldırgan Cuma sabahı kapsamlı bir aramanın ardından tutuklandı.

Bu, bir hafta içinde Sırbistan'da meydana gelen bu türden ikinci vaka oldu. Çarşamba günü Belgrad'da bir ilkokulda silahlı saldırı düzenleyen 13 yaşındaki bir çocuk, 8 öğrenciyi ve bir güvenlik görevlisini öldürmüş, 7 kişiyi de yaralamıştı.

Sırbistan'ın Belgrad kentinde sokağa çıkma yasağı sırasında bir fotoğrafçı polis memurlarının fotoğrafını çekerken, 18 Mart 2020. (Fotoğraf: Nemanja Cabric/Xinhua)

Vucic, polisin bünyesine daha fazla kişiyi eklemesi ve okullarda daha fazla mesai geçirmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, mevcut özel silah ruhsatlarının gözden geçirilmesi ve yasadışı silahların üzerine gidilmesi çağrısında bulundu. Vucic, tüm silah ruhsatlarına bir moratoryum ilan etti ve polisin önümüzdeki haftalarda halkın güvenlik duygusunu yeniden kazanmasına yardımcı olmak için sokaklarda devriye gezeceğini söyledi.

Çifte silahlı saldırının ardından sağ kurtulanların tıbbi bakım altında tedavileri devam ediyor. Yaralılardan bazılarının hala kritik durumda olduğu belirtiliyor.